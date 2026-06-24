Песков заявил о появлении «определенных трещин» внутри коллективного Запада

В Кремле заметили появление «определенных трещин» внутри коллективного Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рамках XII международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», его процитировало РИА «Новости» .

«Останется ли [коллективный Запад] вообще существовать, учитывая, по крайней мере, как мы считаем это с московского угла, что все-таки определенные трещины в коллективном Западе сейчас наметились», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что пока неизвестно, насколько эти разногласия вырастут в обозримом будущем.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что урегулировать ситуацию вокруг Украины с помощью дипломатических инструментов еще возможно. До этого дипломат обратил внимание, что США начали поддаваться давлению Европы по украинскому вопросу.