Песков заявил о невозможности подтолкнуть Россию к переговорам с помощью силы

Россию нельзя силой усадить за стол переговоров, можно только подтолкнуть ее логикой и аргументами. Об этом журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Подтолкнуть Россию за стол переговоров можно только логикой и аргументами, подтолкнуть Россию за счет какого-то давления или силы — невозможно», — объяснил он.

Песков также прокомментировал планы Европы ввести новые санкции. Представитель Кремля отметил, что Запад наверняка примет новый пакет антироссийских экономических ограничений.

Он назвал санкции обоюдоострым оружием, от которого может пострадать и тот, кто их вводит. Песков предупредил европейские страны, что чем серьезнее ограничения, тем больше станет «отдача в плечо».

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что Украина и Россия договорятся о новой встрече делегаций после обмена военнопленными. По его словам, сейчас подвижек по дате нового раунда переговоров в Стамбуле еще нет.