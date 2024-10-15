Песков заявил о невозможности изолировать Россию

Россия не находится в изоляции, это невозможно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«В современном мире очень трудно изолировать любую страну, тем более государство, как Российская Федерация», — подчеркнул он.

Ранее к главе МИД Сергею Лаврову выстроилась очередь на Генассамблее ООН. Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что этот факт полностью опровергает все заявления представителей западных стран об «изоляции» России.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США вместо России изолировали только самих себя. Доказательством, по его словам, стало то, что Турция, будучи членом НАТО, заинтересовалась сотрудничеством с Россией и Китаем и хочет вступить в БРИКС.