Песков заявил, что усиление ударов Украины приведет к увеличению зоны безопасности

Усиление ударов Украины по российской инфраструктуре подтолкнет Россию к увеличению зоны безопасности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС .

«Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени — не можем точно сказать, в какой, — но это точно приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону», — отметил Песков.

В Белом доме заблуждаются, думая, что давление на Россию и военная эскалация ускорят выход на переговоры, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее президент Чехии, бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел призвал сильнее надавить на Россию, чтобы приблизить переговоры. По его мнению, на это есть два месяца.