Украине и ее союзникам необходимо в ближайшие два месяца сесть за стол переговоров с Россией, заявил президент Чехии, бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел. Интервью опубликовала The Telegraph .

«У союзников есть последние два месяца, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее начать мирные переговоры с Украиной», — отметил Павел. По его словам, необходимо уложиться до запланированных на 20 сентября выборов в Госдуму.

Чешский президент одобрительно отозвался об ударах, которые Украина наносит по российской территории.

Ранее замминистра иностранных дел Михаил Галузин напомнил, что Россия никогда не выходила из переговорного процесса, его прерывала украинская сторона. Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи на саммите НАТО глава Украины Владимир Зеленский больше интересовался финансированием, нежели завершением конфликта.