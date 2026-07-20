Песков: РФ готова к диалогу со странами Европы и не инициировала разрыв связей

Россия готова к взаимодействию с европейскими странами и никогда не выступала инициатором разрыва связей. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

«Россия продолжает быть открытой к диалогу, мы никогда не были инициаторами сворачивания отношений», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Дмитрий Песков в беседе с изданием Die Weltwoche заявил, что западный мир меньше, чем остальной и не должен диктовать всем правила.

Также представитель Кремля обратил внимание, что нормы международного права, на которые ссылаются различные мировые организации, на практике уже не действуют. Доверие к западному миру утрачено, и никто не должен полагаться на политическую, правовую или экономическую системы, выстроенные Западом.