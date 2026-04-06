Ушаков предложил Каллас последовать своему совету и выпить

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, заявил, что ей стоит последовать собственной рекомендации «начать пить». Об этом он сказал в разговоре с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Поводом стали недавние заявления Каллас, в которых она утверждала, что за последние 100 лет Россия якобы «напала на 19 стран». Ушаков напомнил, что ранее глава евродипломатии в шутку говорила о том, что «пора начать пить» на фоне мировой нестабильности, и отметил, что, по его мнению, ей стоит последовать этому совету.

«Сказала что-то такое: „Пора выпить“. Вот мне кажется, это пора уже делать», — сказал Ушаков.

Ранее издание Politico писало, что подобную фразу Каллас произнесла в беседе с депутатами Европарламента, подчеркнув, что не злоупотребляет алкоголем, но допускает такую возможность на фоне происходящих событий в мире.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что утверждения о том, что Россия якобы нападала на 19 стран, не требуют дополнительных комментариев. Он также отметил, что отсутствие критики со стороны других представителей Евросоюза говорит о том, что подобные заявления там воспринимают спокойно.