Автоэксперт Хайцеэр: зарубежные автоконцерны не вернутся в Россию в ближайшие годы

Возврат зарубежных автоконцернов в Россию чрезвычайно сложен по многим причинам. В ближайшие годы это точно не произойдет, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам эксперта, за время их отсутствия покупатель уже переориентировался на китайский и отечественный автопром. При желании вернуться все свободные места будут заняты. Кроме того, возврат всегда предполагает большое число преград с маркетинговой точки зрения.
В сложившейся ситуации нужно «двигаться в парадигме развития того, что есть», отметил Хайцеэр.
Потери ВСУ в Курской области превысили 12 тысяч человек
Еще 20 километров тросовых ограждений установили на дорогах Подмосковья
Ростех попросил передать ему акции Ивановского завода тяжелого станкостроения
Гонорары Тарзана перестали быть тайной
Новую школу и два детских сада построят в Котельниках в 2027 году
Успех белорусского аналога YouTube поставили под сомнение
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте