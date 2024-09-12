Автоэксперт Хайцеэр: зарубежные автоконцерны не вернутся в Россию в ближайшие годы

Возврат зарубежных автоконцернов в Россию чрезвычайно сложен по многим причинам. В ближайшие годы это точно не произойдет, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, за время их отсутствия покупатель уже переориентировался на китайский и отечественный автопром. При желании вернуться все свободные места будут заняты. Кроме того, возврат всегда предполагает большое число преград с маркетинговой точки зрения.

В сложившейся ситуации нужно «двигаться в парадигме развития того, что есть», отметил Хайцеэр.