Песков в ответ на слова Рютте о российских самолетах напомнил про суверенитет страны

Песков: РФ поступит как суверенная страна, если кто-то будет сбивать ее самолеты

Россия поступит как суверенное государство в случае, если кто-то будет сбивать ее самолеты в воздушном пространстве. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии РИА «Новости».

«Ну, как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим?» — подчеркнул официальный представитель Кремля.

На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте согласился со словами американского лидера Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, если они окажутся в воздушном пространстве альянса. При этом блок не предоставил никаких доказательств подобных нарушений.

Если страны НАТО собьют российское воздушное судно, ответ последует незамедлительно, заявил ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко.