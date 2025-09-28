«Ответ прилетит мгновенно». Лукашенко указал на глупость заявлений НАТО о российских самолетах

В случае если страны НАТО собьют российский самолет, ответ будет незамедлительным. На это указал президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным .

Он отметил, что слова — это одно, а дело — совсем другое. Угрозы западных стран Лукашенко счел необдуманными заявлениями.

«Пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом там собьют что-то российское. Нам придется, не дай бог, конечно, воевать на все деньги, как в России говорят. Это надо? Нет. Поэтому, думаю, успокоятся, поговорят», — подчеркнул президент Белоруссии.

Лукашенко заметил, что сам часто посещает граничащие с той же Польшей территории.

«Они что, вертолет президента собьют или там какой-то военный вертолет в сопровождении? Так ответ же прилетит мгновенно», — сказал он.

Запад, по словам Лукашенко, пугают атакой на страну НАТО, в ответ на которую придется не только защищаться, но и чуть ли не нападать. Громкие заявления, по мнению президента Белоруссии, нужны и чтобы «какую-то часть общества в Польше утихомирить».

«Глупое заявление. Так действовать нельзя, соседи так не работают», — добавил он.

О возможности НАТО сбивать российские самолеты, если они якобы угрожают гражданской инфраструктуре или населению, заявлял генсек альянса Марк Рютте. В Кремле подчеркивали, что это безответственная позиция.