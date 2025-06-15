Отношения России и США настолько «грязные», что их придется еще долго убирать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС .

Он ответил на вопрос о том, нормализуется ли в будущем диалог двух держав. Песков сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями и добавил, что для развития контактов потребуется время.

Ранее США включили Россию в «оранжевую» категорию стран. Американскую визу гражданам этих государств будут выдавать только в том случае, если поездку совершает состоятельный деловой путешественник.

Наряду с Россией в перечень включили Белоруссию, Туркменистан, Эритрею, Гаити, Лаос, Мьянму, Пакистан, Сьерра-Леоне и Южный Судан.