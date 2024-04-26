Песков сделал прогноз об отношениях России и Европы после СВО | 360°

Важное 26 апреля 2024, 13:49 Песков сделал прогноз об отношениях России и Европы после СВО Песков: после СВО России и Европе предстоит договариваться, как жить РИА «Новости»

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Специальная военная операция завершится успехом для России, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. По его словам, в дальнейшем РФ и Европе предстоит договариваться, «как надо жить».

«Так или иначе отношения придется выстраивать. Специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для нас», — указал Песков.

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При этом представитель Кремля предупредил, что диалога как раньше построить не получится. Более того, никто этого не захочет, подчеркнул он, уточнив, что в первую очередь это касается России.

«России и Европе уже не удастся построить отношения как раньше. Москва будет учитывать имеющийся опыт», — пояснил он.

По его словам, речь идет о договоренностях касательно новых модальностей отношений.

Отдельно Песков обратил внимание, что Россия не представляет угрозы для Европы и рассчитывает на то, что никто из европейских стран также не будет выступать угрозой для нее.