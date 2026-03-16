Депутат Пирог указал на высокие результаты российских паралимпийцев на Играх в Италии

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по спорту Дмитрий Пирог выразил восторг по поводу успехов российских паралимпийцев на зимних Играх в Италии. В беседе с RT он подчеркнул, что медали, завоеванные нашими спортсменами, являются результатом долгих лет упорных тренировок и самоотдачи.

Особое внимание Пирог уделил тому, что на этой Паралимпиаде наша сборная выступала под официальным флагом и гимном России, что подчеркивает значимость этого события для всей страны.

Он выразил благодарность спортсменам и тренерам, отметив их вклад в развитие паралимпийского спорта и повышение престижа России на международной арене.