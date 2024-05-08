Песков рассказал о расследовании гибели журналиста AFP Сольдена | 360°

Мир 08 мая 2024, 12:19 Песков рассказал о расследовании гибели журналиста AFP Сольдена Песков: Россия не может проводить расследование гибели журналиста AFP Сольдена РИА «Новости»

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Россия не может проводить расследование гибели журналиста агентства France Presse (AFP) Армана Сольдена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге. Его процитировало РИА «Новости».

Песков спросил, с какой стороны Сольден освещал события в зоне СВО. Ему ответили, что военкор работал по украинской линии.

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«Здесь Россия не может никакое расследование проводить. Здесь, наверное, как-то нужно обращаться к украинской стороне», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, российская сторона не располагает деталями рабочей журналистской деятельности Сольдена. В момент гибели военкор находился на территории, которая была под контролем киевского режима, уточнил Песков.

О смерти журналиста агентства France Presse Армана Сольдена стало известно 9 мая 2023 года. Он скончался во время ракетной атаки в районе Часова Яра. Борьба за город продолжается. Ситуацию в Часовом Яре назвали оптимистичной для российских войск.