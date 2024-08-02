Песков раскрыл, в чем разница между переговорами по Украине и обменом заключенными

Песков: переговоры по Украине и обмен заключенными строятся по разным принципам

Фото: РИА «Новости»

Переговоры по обмену заключенными и по урегулированию кризиса на Украине являются разными направлениями работы, действующими по разным принципам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

Он рассказал, что работа по организации обмена требовала очень сложных, филигранных цепочек с вовлечением целого ряда стран.

«Если говорить об Украине и о более комплексных международных проблемах, это совсем другое дело. Там совсем другие принципы. Это принципы национальных интересов нашей страны, интересы национальной безопасности», — отметил Песков.

Ранее он раскрыл интересный факт о детях вернувшихся накануне в Россию разведчиков.

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