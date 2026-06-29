Песков раскрыл подробности встречи Путина и Лукашенко на Валдае

Песков: Лукашенко не передавал Путину посланий от Зеленского на Валдае

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Валдае не передавал от украинского лидера Владимира Зеленского никаких посланий. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Встреча президентов России и Белоруссии состоялась 26–27 июня в резиденции российского лидера на Валдае.

Он отметил, что во время мероприятия было неформальное общение. На повестке обсуждали двусторонние отношения и торгово-экономическое сотрудничество. Также поднимали стратегические вопросы, в том числе темы, связанные с безопасностью.

Еще Песков напомнил, что позиция России по украинскому конфликту известна как американским переговорщикам, так и самой Украине. Ее обозначил Путин еще два года назад.