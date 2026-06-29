Песков: позиция Москвы по Украине известна как Вашингтону, так и Киеву
Американские переговорщики и украинские власти хорошо осведомлены о российской позиции по урегулированию на Украине: ее обозначил президент Владимир Путин еще два года назад, позиция осталась неизменной. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, его процитировал ТАСС.
«Наша позиция хорошо известна. Наша позиция, собственно, не претерпевает изменений. Она была изложена два года назад главой нашего государства в выступлении в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом МИД», — сказал он.
Также Песков назвал позицию последовательной, по его словам, она хорошо известна как Украине, так и американской стороне.
Ранее заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что Россия в вероятном соглашении по украинскому конфликту настаивает на гарантиях безопасности для себя. Он подчеркнул, что формат договора не относится к первостепенным задачам.