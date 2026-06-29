Песков: позиция Москвы по Украине известна как Вашингтону, так и Киеву

Американские переговорщики и украинские власти хорошо осведомлены о российской позиции по урегулированию на Украине: ее обозначил президент Владимир Путин еще два года назад, позиция осталась неизменной. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, его процитировал ТАСС .

«Наша позиция хорошо известна. Наша позиция, собственно, не претерпевает изменений. Она была изложена два года назад главой нашего государства в выступлении в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом МИД», — сказал он.

Также Песков назвал позицию последовательной, по его словам, она хорошо известна как Украине, так и американской стороне.

Ранее заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что Россия в вероятном соглашении по украинскому конфликту настаивает на гарантиях безопасности для себя. Он подчеркнул, что формат договора не относится к первостепенным задачам.