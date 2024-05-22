Песков раскритиковал решения ЕС о замороженных активах России

Решение Евросоюза по использованию доходов от российских активов является экспроприацией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия продолжит оценивать последствия принятого Евросоюзом решения и ответа, который наилучшим образом будет соответствовать интересам страны, сообщило РИА «Новости». По словам Пескова, решение ЕС ни что иное как экспроприация.

Страны Евросоюза, как уточнил пресс-секретарь главы государства, осторожничают и видят потенциальную опасность последствий.

«Поэтому пошли по урезанному варианту, но и урезанный вариант является ни чем иным, как экспроприацией», — добавил Песков.

Накануне совет Евросоюза решил направить 90% получаемых доходов от российских активов на помощь ВСУ. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал подобное решение картельным сговором.