Решение ЕС по российским активам назвали финансовым сговором
Депутат Шеремет: решение ЕС по активам России — картельный сговор
Решение Евросоюза по активам России можно назвать картельным сговором. Такое мнение выразил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«Это можно интерпретировать как финансовый картельный сговор коллективного Запада», — подчеркнул он в беседе с РИА «Новости».
По словам Шеремета, такой шаг российской стороне следует воспринимать только как банкротство и крах банковской системы Запада.
Ситуация с активами дает право истребовать с Евросоюза и вложенные Россией инвестиции, и компенсацию ущерба, выразил уверенность депутат.
Накануне, 21 мая, совет ЕС утвердил решение о направлении 90% получаемых доходов от иммобилизованных в Евросоюз активов РФ для военной помощи Украине.