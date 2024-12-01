Песков прокомментировал слова Меркель об опоздании Путина из-за пива

Президент Владимир Путин в 2007 году опоздал на саммит G8 из-за сдвига в расписании. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он прокомментировал слова экс-канцлера Ангелы Меркель о том, что российский лидер задержался перед встречей G8 в Хайлигендамме якобы из-за пива. Песков подчеркнул, что на подобных мероприятиях у главы государства очень сложный график.

«Лидеры общаются друг с другом, <…> и это напряженная работа. И да, бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Меркель выпустила книгу со своими воспоминаниями, где она описала свое негодование по поводу задержки Путина перед G8. Она рассказала, что глава государства в ответ на ее вопрос о причине опоздания обвинил во всем немецкое пиво. По ее словам, российский лидер перед саммитом якобы попросил доставить ему в номер ящик хмельного напитка.