Песков прокомментировал блокировку Meta аккаунтов RT и «Россия сегодня»

Решение компании Meta* заблокировать аккаунты RT и «Россия сегодня» дискредитирует саму компанию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

Песков отметил, что в Кремле негативно относятся к блокировке аккаунтов российских средств массовой информации. По его словам, решение о блокировке осложнило перспективы нормализации отношений с Meta*.

«Весьма и весьма негативно, это откровенная дискредитация Meta*, то есть Meta* этими действиями дискредитирует себя, и, конечно, подобные избирательные действия в отношении российских СМИ является недопустимым», — заявил Песков.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что компания Meta* приняла решение заблокировать в своих приложениях RT и медиагруппу «Россия сегодня» из-за санкций США. Накануне Песков назвал введенные против RT санкции попыткой Штатов подавить альтернативные точки зрения.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.