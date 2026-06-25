Песков призвал не верить украинским СМИ

Не стоит доверять публикациям в украинских СМИ о разрешении наносить удары вглубь России, которое президент США Дональд Трамп якобы дал Украине, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Украинским СМИ верить нельзя», — ответил Песков на вопрос журналиста.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения» также прокомментировал публикацию в издании «Киевская правда», которая сообщила, что Трамп «дал добро» на ужесточение боевых действий против российской территории и введение новых санкций.

По мнению министра, ее авторы выдают желаемое за действительное.