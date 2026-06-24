Лавров раскритиковал СМИ за сообщения об одобрении Трампом ударов по России

Публикации в СМИ о якобы данном президентом США Дональдом Трампом разрешении ВСУ на эскалацию военных действий против России являются попыткой выдать желаемое за действительное. Об этом на форуме «Примаковские чтения» заявил глава МИД Сергей Лавров.

Министр привел в пример издание «Киевская правда», которая сообщила, что Трамп «дал добро» на ужесточение боевых действий против российской территории и введение новых санкций.

«Я не думаю, что это отражает действительность. Скорее, выдавать желаемое за действительность», — подчеркнул он.

Ранее Лавров отказал Евросоюзу в возможности выступать посредником в российско-украинском урегулировании. Глава МИД подчеркивал, что действия сообщества можно назвать как угодно, но только не нормальной дипломатией на фоне ультиматумов в адрес России и новых рестрикций.