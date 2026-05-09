Германия встает на слишком опасный путь, когда пытается замалчивать роль Советского Союза в Великой Отечественной войне. Об этом ИС «Вести» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос о том, почему руководство ФРГ старается замолчать роль СССР в освобождении от нацизма.

«На слишком опасный путь встает Германия, и не первый раз», — сообщил Песков.

По его словам, впервые в послевоенной истории к власти в Германии пришли люди, которые не могут произнести вслух, какая именно страна освободила немецкий народ от нацизма.

Официальный представитель Кремля добавил, что ФРГ не красит нынешнее поколение политиков.

Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказал, что в странах Евросоюза начали открыто призывать к повторению опыта Гитлера и подготовке нападения на Россию. Дипломат обратил внимание, что подобные высказывания наделяют борьбу с нацизмом идеологическим и практическим значением.