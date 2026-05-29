Отказ руководства Евросоюза выстраивать прямой диалог с Россией завел отношения в тупик, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС .

«Самая большая глупость, которую делают европейцы и люди из Брюсселя — это полностью отказаться от какого-либо диалога с Россией», — отметил он.

Песков подчеркнул, что в подобных условиях обсуждать и решать проблемы невозможно, и именно такие действия евродипломатов стали главной первопричиной тупика в отношениях.

По его словам, в ЕС «никто ничего пока не предлагает» в плане конкретных фамилий. Представитель Кремля отказался отвечать на вопрос, как отреагирует Москва на предложения, если их выдвинут.

Ранее Песков сообщил, что страны Евросоюза не обращались к России с какими-либо инициативами о переговорах.