Канцлер Германии Фридрих Мерц в последнее время сделал слишком много нехороших заявлений в адрес президента Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на ежедневном брифинге, его слова приводят «Известия» .

«Поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Мерц предложил Женеву в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что продвижение российских войск на Украине и появление Дональда Трампа на публике живым и здоровым — это плохие новости для «двуяйцевых близнецов» Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона.