Песков отверг вмешательство России в американские выборы

Песков: Россия не вмешивалась в выборы в США и Молдавии

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США являются ничем не подкрепленными инсинуациями. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос «Известий» в кулуарах международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он напомнил, что российская сторона неоднократно сообщала о невмешательстве в избирательные кампании во время выборов в других странах.

«Мы и в эту избирательную кампанию не вмешивались, ни в Америке, ни в Молдове. Все эти обвинения — это не подкрепленные инсинуации», — отметил Песков.

Посольство в Вашингтоне назвало клеветой обвинения во влиянии на выборы президента США. В дипмиссии подчеркнули, что намеки на «российское вмешательство» уже стали недоброй традицией, которой следуют в Соединенных Штатах.

Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер ранее обвинил Россию в попытке сорвать выборы. По его мнению, из-за этого на двух избирательных участках в округе Фултон проводили эвакуацию.