Песков оценил закрытие посольства США в Киеве из-за угрозы авиаудара

Решение о нанесении авиационного удара по Киеву примет Минобороны, так как это является частью специальной военной операции. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя объявление о закрытии посольства США в столице Украины из-за угроз.

Он напомнил, что все вопросы, которые касаются проведения СВО, необходимо задавать в министерство обороны.

«Эта тема, которая не входит в нашу компетенцию, все-таки это касается непосредственно хода СВО, и этот вопрос относится исключительно к прерогативе министерства обороны», — заявил Песков.

О закрытии посольства США в Киеве сообщила пресс-служба Госдепартамента. В ведомстве заявили, что пошли на такой шаг после получения информации о возможной масштабной воздушной атаке на город. Дипломаты призвали всех находящихся в Киеве американцев приготовиться к ударам и заблаговременно проработать пути к укрытиям.