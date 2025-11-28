Песков оценил выдвижение Гросси на должность генсека ООН

Россия знакома с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и будет комплексно оценивать его кандидатуру на пост генсека ООН. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Поэтому Гросси мы хорошо знаем. К ситуации будем подходить комплексно», — процитировало его РИА «Новости».

Аргентина выдвинула Рафаэля Гросси, руководителя МАГАТЭ, на пост генерального секретаря ООН на период 2027-2031 годов. МИД Аргентины высоко оценил его выдающуюся карьеру, которая охватывает более четырех десятилетий службы в дипломатическом корпусе.

В дипведомстве добавили, что ключевые успехи Гросси были направлены на поддержание международного мира и безопасности через прозрачное и эффективное управление, которое принесло значительные результаты.

Ранее Гросси пообещал посетить Россию в следующем году. Он отметил, что плотное сотрудничество Международного агентства по атомной энергии с российской стороной делает этот визит неизбежным.