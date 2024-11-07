Песков оценил возможность поставок газа через Украину

Песков: поставки газа в Европу через Украину зависят от покупателей

Вопрос о поставках газа транзитом в Европу через Украину после Нового года зависит от покупателей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Там все будет зависеть от того, есть ли покупатели. Продавец есть. Президент уже говорил о том, что есть определенный цикл для покупки газа», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков напомнил о позиции Украины, которая «отказалась продлевать договор о прокачке».

Президент Владимир Путин ранее заявил о готовности России продолжить поставлять газ в Европу через территорию Украины, но для этого необходимо заключить новый контракт, срок старого истекает в конце 2024 года.

Глава государства напомнил, что украинские власти должны были еще в июле забронировать мощности для прокачки на 2025 год.