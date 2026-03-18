Песков согласился с Трампом, что политики ЕС измельчали

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не похож на своего предшественника Уинстона Черчилля, а президент Франции Эммануэль Макрон — на бывшего лидера Шарля де Голля. Этот перечень можно продолжать еще долго, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президента США Дональда Трампа разочаровали действиями британского премьера Стармера, который не поддержал военную операцию в Иране. Американский лидер сравнил его с Черчиллем.

«В данном случае можно констатировать, наверное, и согласиться, что действительно, Стармер — это не Черчилль, действительно, Макрон — это не Де Голль. И далее можно продолжать этот перечень достаточно долго. Это действительно те реалии политические, в которых мы живем», — сказал Песков.

Видео выступления пресс-секретаря президента опубликовала пресс-служба Кремля.

Ранее Стармер отказался отправлять военные корабли в Ормузский пролив, написала газета The Daily Telegraph.