Песков оценил развитие диалога России и США фразой «ни шатко ни валко»

Нормализация отношений России и США замедлились, процесс идет «ни шатко ни валко». Чтобы увидеть хорошую динамику, необходимы усилия с двух сторон, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его прицитировал ТАСС .

«Есть замедление, действительно. Пока процесс нормализации отношений, скажем так, идет ни шатко ни валко», — ответил Песков на вопрос о разморозке отношений Кремля и Белого дома.

Пресс-секретарь президента отметил, что Москва заинтересована в ускорении нормализации отношений с Соединенными Штатами, но, чтобы увидеть большую динамику, нужны импульсы с двух сторон.

Песков подчеркнул, что Россия продолжит проявлять заинтересованность и надеется, что процесс «приобретет большую динамику».

На брифинге Песков также отметил, что в Кремле приняли к сведению заявление президента США Дональда Трампа, в котором он сообщил о сокращении срока ультиматума для урегулирования конфликта на Украине и выразил незаинтересованность во встрече с российским лидером Владимиром Путиным.