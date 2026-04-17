Песков отметил рост вовлеченности европейских стран в украинский конфликт

Часть стран Евросоюза все больше вовлекаются в конфликт на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Растет прямая вовлеченность указанных стран в конфликте вокруг Украины», — подчеркнул он.

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал данные Минобороны о том, что в странах Европы производятся беспилотники для Украины. Филиалы компаний-производителей БПЛА и комплектующих для них располагаются на территории восьми государств.

По словам Пескова, публикация оборонного ведомства отражает позицию России по данному вопросу. Он объяснил, что ему нечего добавить к заявлению.

За ночь средства противовоздушной обороны перехватили над регионами более 60 дронов. Их уничтожили под Петербургом, в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Новгородской областях и в Крыму.

В Ленинградской области из-за налета БПЛА разгорелся пожар на складе в поселке Ермилово.