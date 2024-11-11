Песков опроверг сообщения о подготовке переговоров Путина с Шольцем

Подготовка к переговорам президента Владимира Путина с западными лидерами не ведется, так как Россия не получала необходимых сигналов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

Таким образом он прокомментировал высказывание канцлера Германии Олафа Шольца, который анонсировал телефонные переговоры с Путиным. Российский лидер напомнил на международном дискуссионном клубе «Валдай», что немецкий канцлер и французский президент Эммануэль Макрон перестали выходить на связь и «не хотят разговаривать», подчеркнул Песков.

Ранее Шольц рассказал, что в «подходящее время» созвонится с Путиным, но перед этим ему необходимо провести несколько переговоров. На вопрос журналистов о дате он ответил, что переговоры с российским президентом пройдут «скоро».