Песков опроверг сообщения о подготовке переговоров Путина с Шольцем

Подготовка к переговорам президента Владимира Путина с западными лидерами не ведется, так как Россия не получала необходимых сигналов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
Таким образом он прокомментировал высказывание канцлера Германии Олафа Шольца, который анонсировал телефонные переговоры с Путиным. Российский лидер напомнил на международном дискуссионном клубе «Валдай», что немецкий канцлер и французский президент Эммануэль Макрон перестали выходить на связь и «не хотят разговаривать», подчеркнул Песков.
Ранее Шольц рассказал, что в «подходящее время» созвонится с Путиным, но перед этим ему необходимо провести несколько переговоров. На вопрос журналистов о дате он ответил, что переговоры с российским президентом пройдут «скоро».
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