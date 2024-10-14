Песков опроверг продвижение России к границам НАТО

Песков: Россия никогда не приближалась к границам НАТО

Россия со своей военной инфраструктурой никогда не двигалась к границам Североатлантического альянса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

Он подчеркнул, что все было наоборот: военные базы НАТО появлялись у российских границ. Пресс-секретарь президента также напомнил о волнах расширения НАТО.

«Здесь однозначно возникает понимание, кто для кого представляет опасность», — подчеркнул он.

По словам Пескова, в такой ситуации нелогично говорить об угрозах блоку со стороны России.

Ранее бывший генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг высказался о стратегии по налаживанию отношений с российской стороной после окончания холодной войны. По его мнению, НАТО пришлось сотрудничать с ядерной державой. С тех пор мир стал более непредсказуемым, и перед странами возникли новые вызовы, отметил Столтенберг.