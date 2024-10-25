Песков опроверг постоянные контакты Путина и Маска

Президент России Владимир Путин не поддерживает никаких контактов с Илоном Маском с момента их единственного разговора, состоявшегося до 2022 года. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он опроверг материалы The Wall Street Journal якобы о постоянных контактах между президентом и бизнесменом, сообщило РИА «Новости».

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что единственный контакт между Путиным и Маском состоялся до 2022 года и происходил в формате телефонного разговора.

По его словам, беседа носила ознакомительный характер и касалась обсуждения визионерских технологий и технологических решений, способных изменить будущее. Путину и Маску удалось обсудить направления технологического развития, которые, по мнению предпринимателя, являются перспективными, а также поделиться информацией о прогрессе России в этой области.

«Это был такой средний по продолжительности телефонный разговор», — указал Песков.

Он подчеркнул, что контакт остался единственным и после него никаких разговоров между Маском и Путиным не происходило, а все любые новые заявления на эту тему являются ложью.

Ранее Маска встревожили слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине. Он заявил, что у него сложилось плохое предчувствие по поводу этого.