Песков обратил внимание на внешний вид Зеленского перед встречей с Трампом

Песков: перед переговорами в Белом доме Зеленский выглядел не очень

Президент Украины Владимир Зеленский за несколько дней до встречи с американским лидером Дональдом Трампом выглядел не очень хорошо. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос о том, не чувствует ли себя Зеленский загнанным в угол.

«Выглядит не очень визуально, но надо спрашивать у него», — объяснил Песков.

Зарубин подчеркнул, что взял интервью у представителя Кремля еще три дня назад.

«И вот теперь то, как выглядит Зеленский визуально, в деталях рассмотрел весь мир», — сказал журналист.

После перепалки Зеленского и Трампа в Овальном кабинете пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала приостановку финансирования конфликта Украины и России. По ее словам, администрация США больше не собирается «просто так выписывать чеки».