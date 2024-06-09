Песков: Запад вводит цензуру для своих СМИ в предвоенном экстазе

Руководство стран Запада вводит цензуру для своей прессы, но президент Владимир Путин на встрече с зарубежными журналистами объяснил им позицию России. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он рассказал, что власти на Западе «входят в предвоенный экстаз», из-за чего они начинают ущемлять прессу.

«Смотрите, какие материалы под диктовку выходят в самых уважаемых изданиях Соединенных Штатов, Великобритании и так далее», — указал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента добавил, что международные агентства находятся под давлением тех стран, где располагаются их штаб-квартиры.

«Редакционная политика, я в этом убежден, не является свободной в полном смысле этого слова. Тем более на Западе, когда они сами заводят себя в состояние подготовки к войне. К войне с нами, о чем они говорят напрямую», — подчеркнул он.

Ранее Песков рассказал, что в ПМЭФ тайно участвовали иностранные бизнесмены. Он констатировал, что площадка не утратила свой уровень и статус, несмотря на введенные против России ограничения.