Песков объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена

Песков: Путин не реагирует на вредящего своей репутации оскорблениями Байдена

Фото: РИА «Новости»

Опустившийся до оскорблений президент США Джо Байден губит собственную репутацию. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал очередной выпад американского президента в адрес президента России Владимира Путина.

В комментарии телеканалу Al Arabiya Песков подчеркнул, что Путин никак не реагирует на подобное поведение. Поэтому никакого ответа от него ждать не стоит.

«Заявления президента США о Путине только вредят собственной репутации Байдена. <…> Путин не реагирует на такое хамство, поэтому не будет отвечать подобным образом», — заявил представитель Кремля.

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News назвал Путина «непорядочным человеком, который его беспокоит уже 40 лет». Американский лидер добавил, что считает президента Россию диктатором, который изо всех сил пытается удержать страну и при этом продолжать наступление.

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