Песков не стал комментировать новый пакет антироссийских санкций

Около нового пакета антироссийских санкций много спекуляций, комментировать их нужно после того, как все будет формализовано. Об этом заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы внимательно за этим следим, но до того, как это не формализовано, вряд ли, наверное, можно и нужно комментировать такие прогнозы», — сказал он, отвечая на вопрос о принятии со стороны Еврокомиссии предложения о введении тарифов на некоторые сельскохозяйственные продукты из России и Белоруссии.

Еще в ноябре прошлого года стало известно, что Россия почти перестала поставлять зерно в Европу из-за введения Евросоюзом повышенных пошлин на ввоз.

В сентябре сумма объема отгрузок составила только 21 тысячу евро, хотя летом ЕС закупил российского зерна на 11,8 миллиона евро. Кроме того, сократилась география поставок — с 52 до 33 стран.