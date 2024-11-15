Песков назвал важный аспект разговора Путина и Шольца

Песков: разговор между Путиным и Шольца состоялся по инициативе Германии

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем состоялся по инициативе немецкой стороны. Об этом тележурналисту Павлу Зарубину заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В этом, конечно, его важность», — отметил Песков.

Владимир Путин заявил Шольцу, что возможные договоренности по Украине должны учитывать интерес России. Лидеры двух стран договорились, что их помощники будут на связи.