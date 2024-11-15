Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем состоялся по инициативе немецкой стороны. Об этом тележурналисту Павлу Зарубину заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В этом, конечно, его важность», — отметил Песков.
Владимир Путин заявил Шольцу, что возможные договоренности по Украине должны учитывать интерес России. Лидеры двух стран договорились, что их помощники будут на связи.
«Речь о выживании». Пострадавший от таксиста в Подмосковье боец СВО может лишиться ноги
Новый сквер благоустроили на Пролетарской улице в Балашихе
Число пострадавших в беспорядках в Абхазии увеличилось до 13
Песков назвал важный аспект разговора Путина и Шольца
Путин объяснил Шольцу, что нужно для договоренностей с Украиной
Капитальный ремонт центра досуга «Заря» в Балашихе выполнили на 70%
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте