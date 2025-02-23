Песков назвал Трампа уникальным президентом США

Песков: Трамп победил на выборах с уникальным для США результатом

Дональд Трамп одержал победу на выборах с невероятным для США результатом и стал уникальным президентом с точки зрения устойчивости его авторитета. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что глава Белого дома с перевесом победил на выборах даже в сомневающихся и получил партийный контроль в обеих палатах.

«То есть с точки зрения устойчивости его авторитета, его власти он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов», — отметил Песков.

Он также объяснил, почему американский лидер и его команда жестко отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, лидер республики регулярно допускает некорректные высказывания в адрес глав государств.

Представитель Кремля подчеркнул, что ни один лидер не потерпит такого отношения к себе, какое демонстрирует Зеленский.