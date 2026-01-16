Песков назвал ситуацию вокруг Гренландии экстраординарной

Вокруг Гренландии сложилась противоречивая ситуация, за которой наблюдает как Россия, так и весь остальной мир. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Ситуация необычная, я бы даже сказал, экстраординарная с точки зрения международного права», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что глава Белого дома Дональд Трамп говорил, что международное право не представляет для него какую-либо приоритетную субстанцию.

«Поэтому ситуация развивается по какой-то другой траектории, мы будем вместе со всем миром наблюдать, по какой», — заключил Песков.

Ранее стало известно, что Франция предупредила Соединенные Штаты о тяжелых финансовых последствиях аннексии Гренландии. Попытка США скажется на отношениях государства с Европой.