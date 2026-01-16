Франция предупредила США о финансовых последствиях аннексии Гренландии

Попытка США аннексировать Гренландию будет иметь тяжелые последствия для их экономических связей с Европой. Об этом министр финансов Франции Ролан Лескюр предупредил своего американского коллегу Скотта Бессента, его слова привела газета Financial Times .

«Гренландия — суверенная часть независимой страны, входящей в состав Евросоюза. Ее не следует оскорблять», — подчеркнул он.

Лескюр добавил, что Франция и США были союзниками 250 лет, но поползновения Дональда Трампа в эту сторону станут пересечением красных линий.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, что Европа создаст прецедент и все-таки позволит США захватить Гренландию, «наделав полные штаны дерьма».