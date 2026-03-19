Решение суда Варшавы об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина, выданное по запросу Киева, вызывает серьезные вопросы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Прогнозы я не стал бы какие-то делать. Очевидно, что суд чрезвычайно проукраинский», — отметил он.

В начале декабря 2025 года в Польше задержали известного российского ученого, сотрудника музея Эрмитаж Бутягина. Его арестовали по запросу Украины за участие в археологических раскопках в Крыму, которые подозреваются в незаконности.

В среду варшавский окружной суд вынес решение о допустимости экстрадиции. Защита планирует обжаловать этот вердикт.

Ранее адвокат Бутягина отметил, что ученого намерены судить без предварительного следствия. Это создает угрозу для его жизни и здоровья.