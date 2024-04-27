Мир 27 апреля 2024, 03:38 Названа причина отказа Украины от заключения мира в Стамбуле Die Welt: Украина отказалась от мира в 2022 году из-за условий России по языку РИА «Новости»

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Украина отказалась заключать мир с Россией на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года из-за новых требований Москвы, на которые Киев не согласился. Об этом написала немецкая газета Die Welt.

По данным издания, одним из условий России было требование сделать русский вторым официальным языком на Украине. Также киевский режим должен был снять взаимные санкции и прекратить иски в международных судах.

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Авторы статьи узнали от участников переговоров со стороны Украины, что сделка по-прежнему остается выгодной. Как отметил один из членов делегации, «это была лучшая сделка, которую мы могли заключить».

«Оглядываясь назад, можно сказать, что тогда Украина занимала более сильную позицию на переговорах, чем сейчас», — говорится в материале.

Прошлой осенью глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил украинские власти подписывать мирные соглашения с Россией.

Президент РФ Владимир Путин также неоднократно отмечал, что спецоперацию на Украине можно было бы закончить еще в 2022 году, если бы в ситуацию не вмешалась Великобритания.