Песков назвал пострадавшими от коррупции на Украине западных налогоплательщиков

Гремящий на Украине коррупционный скандал нельзя назвать внутренним делом страны, потому что большую часть разворованных средств она получила от поддерживающих ее стран Запада. Об этом в комментарии журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что сейчас европейские и американские налогоплательщики внимательно следят за ситуацией на Украине.

«Воруют внутри, а деньги внешние. Конечно, это вряд ли внутреннее дело Украины для европейских налогоплательщиков и американских», — заявил Песков.

Представитель Кремля не исключил, что украинские власти разворовали большую часть выданных бывшей администрацией США 350 миллиардов долларов.

«То, что сейчас киевский режим пошел вразнос, — это очевидно. Динамика, которая на фронтах далеко не в пользу киевского режима, и внутренние сотрясения, и растущие подозрения в нечистоплотности, которые вызревают в европейских столицах, — это все повод для большой головной боли в Киеве», — добавил Песков.

Охвативший офис президента Украины коррупционный скандал из-за откатов за счет контрактов с компанией «Энергоатом» перерастает в политический кризис.

Во вторник, 18 ноября, члены партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заблокировали трибуну в Верховной раде, требуя отставки кабинета министров. Спикер парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании.

По данным СМИ, среди других фракций украинского парламента отставку кабмина поддержали члены фракции «Голос», а также несколько депутатов из президентской партии «Слуга народа», где появилась целая коалиция, нацеленная на отставку главы офиса президента Андрея Ермака.