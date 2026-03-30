Песков назвал помощь Кубе нефтепродуктами долгом России

Россия не может остаться безучастной к проблемам Кубы и считает своим долгом поставку туда нефтепродуктов. Об этом на ежедневном брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС .

«В условиях жесточайшей блокады наши кубинские друзья нуждаются в нефтепродуктах, нефти — это необходимо для работы систем жизнеобеспечения в стране, для генерации электроэнергии, для оказания медицинских или иных услуг населению», — подчеркнул он.

По словам Пескова, Россия продолжит отправлять на Кубу танкеры, американская сторона знает об этом и не возражает против гуманитарных поставок.

Ранее российский танкер «Анатолий Колодкин» со 100 тысячами тонн сырой нефти прибыл в порт Мансас под разгрузку.