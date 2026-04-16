Франция отпустила следовавший из России танкер Deyna

Французские власти отменили арест танкера Deyna после выплаты штрафа, судно покинуло территориальные воды страны. Об этом сообщила пресс-служба морской префектуры Средиземноморья.

В заявлении говорится, что суд Марселя 15 апреля вынес решение в отношении компании и обязал за «непредоставление доказательств о принадлежности судна» заплатить денежный штраф.

Сумму уже перевели на счет Агентства по управлению и взысканию конфискованных и арестованных активов.

«Префект департамента Буш-дю-Рон по итогам заседания снял арест с судна, Deyna покинуло территориальные воды Франции. На протяжении всего пути до выхода из вод, находящихся в юрисдикции Франции, Deyna находится под наблюдением морских органов Франции во главе с префектом Средиземноморья», — добавили в организации.

О задержании судна Deyna стало известно 20 марта. Танкер шел под флагом Мозамбика, предположительно, из Мурманска.