Песков назвал безумцами команду фонда Клуни

«Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев», — сказал представитель Кремля.

Ранее работница «Фонда Клуни за справедливость» заявила, что организация решила добиться от стран ЕС и Международного уголовного суда арестов журналистов из России, которые находятся за рубежом. Речь идет о публицистах, освещающих события на Украине.

Как заявила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат, фонд Клуни хочет выдачи закрытых ордеров на арест репортеров. Так корреспонденты не узнают, что их могут задержать на территории стран ЕС.