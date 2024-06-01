Песков назвал безумцами команду фонда Клуни
Песков назвал команду фонда Клуни безумцами из-за плана по аресту журналистов
Намерения фонда Клуни добиться ареста российских журналистов — безумные. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова передал ТАСС.
«Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев», — сказал представитель Кремля.
Ранее работница «Фонда Клуни за справедливость» заявила, что организация решила добиться от стран ЕС и Международного уголовного суда арестов журналистов из России, которые находятся за рубежом. Речь идет о публицистах, освещающих события на Украине.
Как заявила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат, фонд Клуни хочет выдачи закрытых ордеров на арест репортеров. Так корреспонденты не узнают, что их могут задержать на территории стран ЕС.